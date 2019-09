Ducejev »amaro« - grenčica z res grenkim priokusom

Ob zlati rebuli se je znašel tudi Ducejev »amaro«. V Ulici Oberdan v Gorici je v okviru letošnjih Okusov ob meji tudi šotor združenja Ribolla & Ribolla, v katerega so vključeni razni vinarji iz goriške in videmske pokrajine.

Pod šotorom je tudi manjši pult, na katerem so razstavljene razne steklenice grenčic blagovne znamke s spornim imenom »L’Amaro del Duce«. Pred steklenicami je plakat s fašistično butaro (»fašom«), na katerem je zapisana zgodba grenčice, ki jo proizvajajo v bližini Majana. Ime, ki pušča grenak priokus tudi pri tistih, ki grenčice ne pijejo, sta izbrala videmski podjetnik Andrea Lunardelli in pordenonski gostinec Ferdinando Polegato. »Če želimo izpostaviti, da gre za italijansko blagovno znamko, kdo je bolj prepoznaven kot Benito Mussolini - Duce, ki si je mimo zaslug in pregreškov prizadeval za ovrednotenje vseh italijanskih obrtniških proizvodov,« piše na plakatu.