»Dunajske« grafike na ogled tudi na spletu

Tudi razstava »Dunaj 1900. Grafika in dezajn«, ki jo več mesecev gostijo v palači Attems Petzenstein, je po novem na ogled v virtualni obliki. Razstavo so odprli oktobra lani, zaradi omejitev, vezanih na koronavirus, pa je žal bila na ogled obiskovalcem zelo malo časa. Uradno jo bodo zaprli 28. aprila, njen ogled pa bo možen še naprej, vsaj na spletu.

Deželna ustanova Erpac, ki upravlja Palačo Attems in je organizirala razstavo, je v sodelovanju s podetjem Fluido 360 poskrbela za prenos le-te v spletno obliko. Za ogled razstave se zainteresirani lahko povežejo na spletno stran www.fluido360.com/virtualtour/attems/. Premikanje med dvoranami je intuitivno, za ogled posameznih del je dovolj pritisniti na krogce pred vsako umetnino. Tako z računalnika kot dlančnika ali pametnega telefona lahko uporabnik tudi poveča pogled in si pobliže ogleda detajle del. Med eksponati so na voljo zanimive grafike, nakit, ksilografije, plakati in razni predmeti predstavnikov dunajskega secesionističnega sloga, od Josefa Marie Auchentallerja, Kolomana Moserja, Josefa Marie Olbricha vse do Gustava Klimta.