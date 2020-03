Dva meseca sobivanja z gradbiščem

Zaradi del na križišču med Verdijevim korzom in Semeniško ulico bodo za vozila približno dva meseca veljale spremembe prometnega režima. Na omenjenem križišču so se v prejšnjih dneh začela gradbena dela, s katerimi bodo odstranili arhitekturne ovire na pločnikih, nato pa bodo na cestišče ponovno položili porfirne kocke.

Gradbena dela izvaja podjetje Costruzioni Isonzo, vredna so skoraj 43 tisoč evrov. Spadajo v širši sklop ukrepov, s katerimi občina opravlja izredno vzdrževanje cestišča: skupno bodo ukrepi vredni 210.000 evrov. Prva faza del v Semeniški ulici predvideva obnovo pločnika v bližini stopnic, ki za nekatere pešce oz. uporabnike vozičkov predstavljajo veliko oviro. Pločnik bodo razširili in preuredili. V tem času, predvidoma do 23. marca, bo dela spremljala spremenjena prometna ureditev. Vozniki, ki prihajajo z Verdijevega korza, bodo še naprej lahko zavijali tako levo kot desno, v oba dela Semeniške ulice, to pa bo edina dovoljena smer vožnje. Iz Brassove in Carduccijeve ulice torej ne bo dovoljeno zavijati v Semeniško ulici.Naslednja faza del, ki naj bi se po predvidevanjih začela najkasneje 24. marca in zaključila do 4. maja, pa bo zadevala cestišče, ki ga bodo na novo tlakovali s porfirnimi kockami. Zaradi potreb gradbišča bodo že pri križišču med Verdijevim korzom ter ulicama Santa Chiara in Mameli cestni znaki opozarjali, da bo prehod po Verdijevem korzu, do hišne številke 3, dovoljen le za stanovalce. Prav tako bo dostop do Semeniške ulice iz Brassove in Carduccijeve ulice dovoljen le za stanovalce, do hišne številke 12 iz Brassove, do hišne številke 10 pa iz Carduccijeve ulice. Pomembna sprememba je tudi ta, da bodo v Svetoivanski in Ascolijevi ulici uvedli dvosmeren promet, seveda le do 4. maja.