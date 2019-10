Dva tisoč novih zaposlitev

Kovinarje, polagalce protipožarnih panojev, varilce, električarje, montažerje... Pooblaščeni upravitelj družbe Fincantieri Giuseppe Bono je včeraj napovedal, da bodo do leta 2021 v tržiški ladjedelnici zaposlili dva tisoč novih delavcev. »Pripravljeni smo jih plačati tudi nekaj več, samo da jih dobimo,« je pojasnil na srečanju, ki so ga izpeljali pod šotorom tržiške občine na tržaškem nabrežju v okviru spremnih prireditev letošnje Barcolane. »Od leta 2015 do današnjih dni je družba Fincantieri na državni ravni zaposlila 1800 delavcev. V našem sektorju dosegamo zelo dobre rezultate, vendar ni povsod tako,« je opozoril Bono in pojasnil, da vse več industrijskih obratov zapira vrata, zato si je treba na državni ravni prizadevati za zagotavljanje primerne podpore družbam, ki uspešno poslujejo.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.