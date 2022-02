Dve ekipi zavoda Zois v samem vrhu državnega tekmovanja

Dve ekipi tretjega razreda zavoda Žige Zoisa iz Gorice sta se uvrstili v sam vrh državnega tekmovanja Conoscere la Borsa, ki ga v Italiji promovira zveza Acri (Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria). Na Goriškem tekmovanje podpira Fundacija Goriške hranilnice, ki je omogočila sodelovanje skupno 168 dijakov iz štirih različnih šol: ob goriških tehniških zavodih Cankar - Zois - Vega še iz zavodov Cossar - Da Vinci in Galilei - Fermi - Pacassi ter iz štarancanskega zavoda Brignoli Einaudi Marconi.

Na goriških tehniških zavodih je na letošnjem tekmovanju sodelovalo vseh 15 razredov, dve ekipi pa sta odnesli najvišji nagradi. Tekmovanje omogoča dijakom, da se preizkusijo v investiranju virtualnega denarja. Vsaka ekipa je vložila virtualnih 50.000 evrov. Dijakinje Catherine De Lorenzo, Kristina Filipov, Giada Perabò in Lina Vogric so se uvrstile na najvišjo stopničko tekmovanja, ker se je po zaslugi njihovih izbir premoženje največ povečalo in prišlo do 56.800 evrov. Aneja Gregorcic, Martina Paronit, Gioia Rozic in Kaja Sinigoj pa so se uvrstile na prvo mesto v kategoriji, kjer je bilo v ospredju investiranje v čim bolj trajnostne vrednostne papirje. Obe ekipi je vodila profesorica Sara Bresciani. »V preteklosti smo že dosegli dobre rezultate na pokrajinski ravni, vendar prvo mesto v obeh kategorijah je za nas novost in izredno zadoščenje! To dokazuje, da izobraževalni programi o finančni vzgoji, ki jih že leta prirejamo, dajejo prve sadove,« je povedala ravnateljica Mara Petaros.»Ta zmaga nam je v ponos in zadoščenje. Prvo mesto, ki so ga ta dekleta dosegla na državnem nivoju, nam še enkrat potrjuje, kako je pomembno investirati v mlade za rast celotne skupnosti,« pravi predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin. »Ta uspeh je nagrada za trud dijakinj in profesorjev ter za vztrajnost naše Fundacije, ki že 15 let podpira projekt finančne vzgoje in tako omogoča krajevnim zavodom, da pri njem sodelujejo,« je povedala direktorica Fundacije Rossella Digiusto.