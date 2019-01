Dve smrtni žrtvi na cesti med Gabrjami in Devetaki

Na državni cesti št. 55 med Gabrjami in Devetaki se je sinoči, 5. januarja, okrog 23.30 zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. Trčila sta dva avtomobila. Dve osebi, ki sta bili v istem vozilu, sta umrli, avtomobil pa je zgorel. Ena od smrtnih žrtev je Davorin Zanier iz Doberdoba, sin Olinta Zanierja, krajevnega predstavnika Spi-Cgil.

Voznika drugega avtomobila so s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo resno. Na kraj nesreče so prihiteli gasilci in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče. Odsek državne ceste je bil nekaj ur zaprt za promet.