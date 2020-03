Dvolastniki lahko prehajajo mejo

Apel goriških županov in Kmečke zveze ter SKGZ, SSO in SDGZ je bil v Ljubljani uslišan: dvolastniki lahko prestopajo državno mejo. Slovenska vlada je namreč na sredini 6. dopisni seji sprejela Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki ne velja za dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje.

Kot je znano, je vlada na meji z Italijo po novem ohranja samo še štiri kontrolne točke, in sicer Vrtojbo, Fernetiče, Škofije in Krvavi Potok, Robič in Rateče pa ukinja. Tri od štirih bodo odprte ves čas, Krvavi Potok pa med 5. in 23. uro.

Sprejeti vladni odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. Zanje ta odlok ne velja.