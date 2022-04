Prometna nesreča na uvozni rampi štandreškega krožišča, če se proti njemu peljemo iz Gorice po Tržaški ulici, je danes zjutraj povzročila skoraj dvourni prometni kolaps, ki je zajel cel Štandrež, krožišče na Trgu Divisione Mantova, Ulico Aquileia in sosednje ulice. Do prometne nesreče, katere dinamiko še preiskujejo policisti goriške kvesture, je prišlo nekaj minut po 7. uri. Iz še nepojasnjenih razlogov je avtomobil tipa Subaru impreza zdrsnil med vožnjo po odseku, ki gre od nekdanjega hotela Nanut proti štandreškemu krožišču; avtomobil je zadel obcestno ograjo in končal sredi cestišča. Promet je na rampi oviral tudi tovornjak, za katerega policisti še preverjajo, v kakšni obliki je bil vpleten v nesrečo.