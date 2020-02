Eksplozija posledica namernega dejanja

Silovita eksplozija, ki je lani v noči z 19. na 20. junij na Drevoredu 20. septembra v Gorici terjala tri življenja, je po vsej verjetnosti bila posledica namernega dejanja. Do takega zaključka je prišel poverjeni izvedenec goriškega javnega tožilstva, ki je po dogodku izvedel vsa potrebna preverjanja. »Na podlagi izvedeniškega mnenja gre izključiti naključni dogodek. Eksplozija je torej posledica hudega krivdnega ravnanja, če ne že naklepnega,« je ob koncu preiskav med drugim zapisala javna tožilka Laura Collini v predlogu za ustavitev kazenskega postopka, do katerega je na podlagi kazenskega zakonika prišlo zaradi smrti obtoženca. V nesreči so življenje izgubili 50-letni Fabrizio Facchettin iz Fare, ki se je v Gorico preselil leta 2012, 43-letna Sabina Trapani iz kraja Caorle in 45-letni Miha Uršič iz Vrtojbe.

Sodni izvedenec je med ogledom stanovanja med drugim ugotovil, da je bila kuhinja pritličnega stanovanja opremljena z dvema plinskima pipama, od katerih je bila le ena povezana na štedilnik. Takoj za tem je vzel v pretres podatke o porabi plina v Facchettinovem stanovanju. Iz njih izhaja, da je v dneh pred eksplozijo poraba bila konstantna in v skladu z običajno, vsakodnevno uporabo domačega kuhinjskega štedilnika. Na dan eksplozije pa je prišlo do anomalije: števec je ob 03.27 zabeležil bliskovit poskok pri porabi plina, ki ga je mogoče razložiti le z odprtjem ene izmed dveh plinskih pip. Med ruševinami so preiskovalci res prišli do nepovezane plinske pipe, iz katere je plin lahko prosto uhajal v stanovanje. Bila je popolnoma odprta.