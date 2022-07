Električna oskrba v Tržiču spet nemotena

V Tržiču so po torkovem električnem mrku rešili težave z oskrbo z električno energijo, ki je bila včeraj cel dan nemotena. »Ob 2.30 so odpravili okvare na vseh štirih podzemnih vodih,« je včeraj pojasnila županja Anna Cisint, potem ko so bili v torek večji del Tržiča in še sosednji kraji v ronški in štarancanski občini dalj časa brez električne energije. K odpravi težav sta prispevali tudi dve mobilni elektrarni, ki so jih v torek pod večer pripeljali pred tržiški sedež podjetja Enel na dveh tovornjakih. »Če bo še prišlo do težav, bodo s pomočjo dveh mobilnih elektrarn uspeli zagotoviti nemoteno oskrbo z električno energijo. Ob tem so mi napovedali, da bodo v naslednjih letih vložili med 300 in 400.000 evrov v izboljšanje povezav med osemnajstimi električnimi vodi srednje napetosti v našem mestu,« je povedala županja po včerajšnjem sestanku s predstavniki podjetja Enel. Tržiški županji je po elektronski pošti že pisalo preko petdeset malih podjetnikov in občanov, ki so zaradi električnega mrka utrpeli gmotno škodo. Županja napoveduje, da bo občina v prihodnjih dneh pripravila seznam oškodovanih in bo nudila pomoč občanom pri vložitvi zahtevkov po odškodnini. Med električnim mrkom, do katerega je prišlo zaradi pregretja štirih podzemnih vodov srednje napetosti, je bilo brez elektrike 11.000 odjemalcev, med katerimi jih je bilo približno 1000 v občini Štarancan in kakih 100 v občini Ronke.