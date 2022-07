Električni mrk zaradi pregretih vodov

V noči na današnji dan so bili v Tržiču in v sosednjih krajih v Štarancanu in Ronkah dalj časa brez električne energije. Do izpada je prišlo, ker so se pregreli štirje podzemni električni vodi srednje napetosti.

Podjetje Enel je sredi dneva pojasnilo, da je do okvare prišlo okrog 1.15 ponoči. Zaradi vlage in visokih temperatur je prišlo do težav z oskrbo na štirih podzemnih vodih srednje napetosti, ki z električno energijo napajajo 52 transformatorskih postaj nizke napetosti. Tehniki podjetja Enel so se takoj lotili odpravljanja okvare; po nekaj urah so uspeli ponovno vzpostaviti oskrbo z električno energijo, vendar je zatem ob 9.36 prišlo do nove okvare. Takrat je brez električne energije ostalo brez elektrike 9000 gospodinjstev v Tržiču, 1000 v Štarancanu in nekaj manj kot 100 v Ronkah. Tekom jutra so spet vzpostavili oskrbo z električno energijo, tako da je bilo ob 13. uri brez elektrike še približno 1100 tržiških gospodinjstev. Med električnim mrkom so »crknili« vsi semaforji v mestu, tako da so morali na raznih križiščih za urejanje prometa poskrbeti mestni redarji. V bolnišnici in domovih za starejše občane so za elektriko poskrbeli z agregati. Zagotovljena je bila tudi oskrba s pitno vodo, saj tudi podjetje Irisacqua razpolaga z agregati, ki zagotavljajo delovanje vodovodnega omrežja. Za vse občane, ki imajo težave z zdravjem in so potrebovali pomoč, so bili na razpolago prostovoljci civilne zaščite. Mrk je seveda povzročil kar nekaj težav in škode tudi vsem proizvodnim dejavnostim v mestu. Marsikje je proizvodnja zastala, nekaj marketov in barov so zaprli.

Popoldne so se v raznih predelih Tržiča in Štarancana soočili z novimi izpadi električne energije. Okrog 17. ure je v raznih krajih prišlo do zastojev v prometum, saj so semaforji spet odpovedali; pri urejanju prometa so mestnim redarjem priskočili na pomoč policisti in karabinjerji.