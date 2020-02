»Enakopravnost pomeni, da ženska svobodno izbira«

»Enakopravnost pomeni, da lahko ženske svobodno izbirajo, s čim se bodo ukvarjale v življenju. Če se podajo na poklicno pot, morajo imeti možnost, da nanjo sploh lahko stopijo, nato pa jim mora biti zagotovljena ekonomska enakopravnost. Imeti morajo tudi vso podporo, če si želijo ustvariti družino. Njihov status ženske niti ne sme vplivati na možnosti, ki jih imajo, da napredujejo na poklicni poti.«

Tako razmišlja svetovalka za enakopravnost med spoloma za Goriško, odvetnica Anna Limpido, ki so ji to vlogo zaupali novembra lani. »Mojo kandidaturo je predlagala briška medobčinska zveza, potrdila pa jo je Medobčinska zveza Kras Soča Jadran,« razlaga 41-letnica, ki je uslužbenka Dežele Furlanije - Julijske krajine. Na deželnem zavodu Erpac je vodja oddelka za splošne zadeve in izobraževanje: specifično se med drugim ukvarja s projektom morebitne selitve restavratorske šole, ki ima trenutno sedež v Vili Manin, v Gorico. »Ob svojem delu sem vedno gojila zanimanje za socialne teme, vključevanje žensk na trg dela, politike za družino itd. Tako da sem bila ob imenovanju medobčinskih zvez počaščena in zadovoljna, da sem lahko prevzela to vlogo,« pravi naša sogovornica. Njen mandat bo trajal pet let, obstaja pa možnost za podaljšanje za dodatnih pet let. Figura svetovalca za enake možnosti je nastala v sklopu pokrajin, po njihovi ukinitvi pa so to vlogo nekaj časa zamrznili. Limpidova svoje pristojnosti takole opredeljuje: »V sklopu načrtovanih dejavnosti je en del “obveznih”, drugi pa v domeni vsakega svetovalca. Med utečenimi, zajamčenimi storitvami, ki jih nudi naša služba, je svetovanje posameznikom in posameznicam, ki potrebujejo pomoč v zvezi z diskriminacijami na delu, med nosečnostjo, ponovnim vključevanjem v delovno okolje itd.,« razlaga svetovalka.