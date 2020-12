Enosmerni promet in prepoved parkiranja

V prihodnjih dneh bodo v Ulici Catterini zabrneli stroji. Začenjajo se namreč dela, ki jih bo podjetje Cicuttin izvedlo v okviru širšega projekta sanacije Korna. V Ulici Catterini bodo dela potekala v nekdanji strugi Korna oz. na območju, ki je danes zabetonirano. Stara cev, skozi katero danes teče voda potoka, ki priteka iz Slovenije, bo po zaključku del služila le v protipoplavne namene. Potoku kot takemu bodo namenjene nove cevi, po katerih bo tekel vse do Doline Korna. Podjetje bo poskrbelo tudi za dopolnitev kanalizacijskega omrežja. Gradbišče bo zasedalo samo en vozni pas; ulica bo predvidoma do konca marca enosmerna, parkiranje bo prepovedano. Promet bo potekal enosmerno iz Škabrijelove ulice proti Ulici Percoto oz. državni meji. Kdor bo v Ulico Catterini pripeljal iz ulic Scaramuzza in Bernardis, bo moral zaviti levo, iz Ulice Percoto pa bodo vozila morala obvezno zaviti desno v Ulico Ciconi. Za potrebe gradbišča so v prejšnjih dneh že zaprli tamkajšnje parkirišče.

