Epidemija pogojuje tudi zaposlovanje javnih uslužbencev

Zaposlovanje v občinah goriške pokrajine se je v letu pandemije moralo prilagoditi zaustavitvam javnega življenja, ki so v nekaterih obdobjih zamrznile tudi zaposlitvene postopke. Po spomladanskem »lockdownu«, ko so morali v marsikateri občini preložiti načrtovane preizkušnje, se to spet ponavlja z zadnjimi vladnimi uredbami.

V mesecu decembru sta bila v števerjanski občini napovedana dva datuma za preizkušnje kandidatov za vodjo tehničnega urada. Razpis, ki so ga pred kratkim že tretjič objavili, je predvideval, da bosta dve pisni nalogi potekali 15. decembra, ustni izpit pa 18. decembra. Preizkušnje pa so na podlagi nove vladne uredbe morali preložiti. Novih datumov še ni na voljo, sporočili jih bodo predvidoma od 15. januarja. Pred nekaj tedni pa je občina zaključila postopek za matični urad in zaposlila novo uradnico, v novem letu pa se obeta še razpis za tajniško mesto. V doberdobski občini so tik pred ponovno zaustavitvijo postopkov za zaposlovanje v javni upravi uspešno zaključili iskanje novega kadra. Novembra so namreč zaposlili upravnega izvedenca kategorije C v matičnem uradu. Tudi sovodenjska občinska uprava je v tem letu uspešno zaključila nekaj zaposlitvenih postopkov. Prav pred nekaj dnevi je službo nastopila najnovejša članica občinske ekipe, nova mestna redarka.