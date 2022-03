EPK 2025 najpomembnejši izziv

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) čaka v prihodnosti kar nekaj izzivov in projektov, Evropska prestolnica kulture 2025 je po njenih besedah najpomembnejši. Romina Kocina, nova direktorica EZTS GO, je počaščena, da so ji zaupali tako pomembno odgovornost.

»EZTS GO je mlada, dinamična realnost, ki je v preteklih letih že pokazala svoj potencial in zmožnosti, kar potrjujejo številni projekti, ki jih je združenje spravilo pod streho, ne nazadnje tudi projekt Evropska prestolnica kulture 2025. Na sekretariatu programa Italija-Slovenija sem v prvi osebi spoznala in neposredno spremljala razvoj dveh CTN projektov (Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča), ki sta edinstvena na svojem področju in dokazujeta, da lahko dobro sodelujemo in naredimo marsikaj dobrega za goriški prostor in za njegove prebivalce brez jezikovnega razlikovanja ali razlikovanja identitete,« poudarja naša sogovornica in ugotavlja, da je pri delovanju združenja izredno pomembno sodelovanje krajevnih uprav.»Občine so pokazale pripravljenost na sodelovanje in so zaupale delu EZTS GO. To je pot, na kateri moramo nadaljevati, prepričana sem, da še toliko bolj v tem težkem zgodovinskem trenutku, v katerem, na žalost, na mejah ne vlada vedno mir. Prepričana sem, da je EZTS GO strateškega pomena za naše čezmejno ozemlje, pa tudi za celotno regijo. Je konkreten primer čezmejnega sodelovanja. Svojemu območju želim ponuditi pridobljeno znanje in izkušnje in prispevati k nadaljnjim ciljem. Ekipa je mlada, motivirana, z dobrim strokovnim znanjem ... V prihodnjih letih nas čakajo novi izzivi in ​​novi evropski programi,« pravi Romina Kocina in pojasnjuje, da bo z delom na EZTS predvidoma začela aprila oz. maja. Od leta 2016 je zaposlena na skupnem sekretariatu Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, kjer opravlja vlogo koordinatorke.

»Na skupnem sekretariatu ravnokar pripravljamo nov program; čim prej ga želimo zaključiti in oddati, računam, da bo do tega prišlo aprila oz. maja. Zaradi tega še ni bil določen datum, ko bom prevzela direktorsko mesto EZTS GO, vsekakor upam, da bo do tega prišlo čim prej, saj komaj čakam, da začnem z delom,« pravi Romina Kocina, ki napoveduje, da se čim prej namerava srečati z novo direktorico zavoda GO! 2025, Kajo Širok, ki je bila ravno tako imenovana pred nekaj dnevi. »Nedvomno bova veliko sodelovali in tudi v tem primeru se nadejam, da čim prej začneva z delom,« pravi Romina Kocina, ki se je leta 1978 rodila v Šempetru pri Gorici. Otroštvo je preživela v Mirnu in se nato z družino preselila v Gorico, kjer je zaključila višješolski študij in kjer je med drugim tudi igrala odbojko pri Domu; njeno ekipo je takrat treniral priznani strokovnjak Zoran Jerončič. Univerzo je obiskovala v Trstu, kjer je diplomirala iz politologije. Že na začetku svoje službene poti se je zanimala za področje raziskav, inovacij in evropskega sodelovanja. Njena službena kariera se je začela v videmskem raziskovalnem in tehnološkem centru Friuli Innovazione, kjer se je od leta 2004 do leta 2016 ukvarjala z evropskimi projekti in prenosom tehnologij. V

Od leta 2016 je kot omenjeno koordinatorka skupnega sekretariata programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, tako da velja za izvedenko, kar se tiče evropskih projektov in čezmejnega sodelovanja. Ob bogatih izkušnjah ji bo pri delu na EZTS GO nedvomno koristilo tudi dejstvo, da obvlada tako italijanščino kot slovenščino.