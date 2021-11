EPK 2025 še brez logotipa

Evropska prestolnica kulture 2025 ostaja za zdaj še brez logotipa. Na razpis za njegovo izdelavo, ki ga je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) objavilo 10. avgusta, je sicer prispelo kar 51 prijav, komisija pa ni izbrala nobenega predloga in je soglasno sklenila, da se razpis ponovi.

Do 30. septembra, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis, je kot omenjeno prispelo 51 grafičnih izdelkov. Komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Karl Stocker (predsednik), Ettore Concetti, Soni Makarovič, Maja Murenc in dr. Kaja Širok, je predstavljene koncepte ocenila na podlagi razpisne dokumentacije. Ta je zahtevala izdelavo izvirnega in prepoznavnega znaka, ki jasno povzema temo in cilje Evropske prestolnice kulture in ki vsebuje reprezentativne elemente, ki pokrivajo dejavnosti projekta s posebnimi poudarkom na razvoju koncepta GO! Borderless. »Logotip mora razpisa biti izviren, inovativen in vključujoč, izražati mora sobivanje in brezmejno skupnost, barvna komponenta pa mora vključevati turkizno barvo, značilno barvo reke Soče, ki povezuje obe mesti in celotno regijo,« je pisalo v razpisu.

Po pregledu vseh prispelih vlog in upoštevanju podanih kreativnih rešitev je komisija sprejela sklep, da se razpis ponovi. Člani komisije so namreč mnenja, da se je večina prispelih predlogov preveč opirala na elemente drugih logotipov evropskih prestolnic kulture in ni dosledno upoštevala zahtev razpisa. Po oceni članov komisije je bilo veliko predlogov med sabo podobnih, ob tem pa so bile rešitve nekoliko preveč splošne in bi jih bilo možno aplicirati na katerikoli produkt.

Med prispelimi rešitvami je komisija izpostavila pet najbolših, ki so izstopale po svoji izvirnosti in kreativnosti. Obenem je komisja izpostavila, da nobena izmed najboljših rešitev ni popolna in ne obsega vseh elementov, ki jih Evropska prestolnica kulture potrebuje. Ker struktura razpisa ne dovoljuje izvedbe drugega kroga za najboljše rešitve, so se člani komisije soglasno odločili, da predlagajo ponovitev razpisa.