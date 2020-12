EPK 2025: Zmagali sta Gorici! (foto in video)

»Prepričani smo, da smo zmagali zato, ker je kandidatura zrasla iz dolgoletnega, živega sodelovanja obeh mest in regije. Proces oblikovanja kandidature je vpletel široko mrežo deležnikov v teritoriju: umetnikov, ustanov, nevladnih organizacij, gospodarstvenikov in raziskovalcev,« se zmage veselijo na novogoriški občini, kjer poudarjajo, da je kandidatura ves čas imela polno in nedeljeno politično podporo v obeh občinah, celotni severnoprimorski regiji in deželi Furlaniji-Julijski krajini in je nastajala v tesnem sodelovanju z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO. Koncept GO! Borderless je zelo evropski in prinaša pomembne odgovore za izzive, ki so pred Evropsko unijo.

Video (C.F.)