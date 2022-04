EPK distrikt med Goricama

Od območja novogoriške železniške postaje in skupnega trga do zahodnega dela Panovca ob potoku Koren, Kostanjevice, parka vile Rafut in grajskega griča v Gorici. To je območje, kjer bo zrasel EPK distrikt, tehnološko-kulturna urbana četrt, ki bo povezala obe Gorici, čezmejno Evropsko prestolnico kulture 2025.

Dokument EPK distrikt so prvič predstavili javnosti včeraj na novogoriški mestni občini. »EPK district je začetek temeljite prenove na obmejnem območju od Mostovne na severu do Univerze v Novi Gorici na jugu. Ta obmejna cona, dolga približno tri kilometre, je tista, ki bo začela povezovati obe Gorici,« sporočajo iz Mestne občine Nova Gorica.

V EPK distrikt bo med drugim umeščen tudi Center zelenih tehnologij – sklop laboratorijev in dejavnosti, ki podpirajo zlasti mala in srednja podjetja pri razvoju proizvodov in storitev na osnovi zelenih tehnologij. »Na območju EPK distrikta bo vse, česar danes v mestu ni, s poudarkom na okolju, izobraževanju, znanosti, tehnologiji, kulturi in novih oblikah mobilnosti,« pojasnjujejo na novogoriški občini.

Na četrtkovem srečanju je projekt orisal Boštjan Vuga iz arhitekturnega biroja Sadar+Vuga: »Predlagamo, da se ta prostor kar najbolje izkoristi oziroma ponovno uporabi. V ta prostor se seli evropska prestolnica kulture oziroma ga že uporablja za svoje dejavnosti in hkrati se pripravlja prostor novogoriške železniške postaje za selitev rektorata Univerze v Novi Gorici vanj. Tu bodo tudi trgovine, restavracije, kavarne in pisarne. Vse to se bo povezovalo preko pasarele, nadhoda nad tiri, ki je povezava med središčema Nove Gorice in Gorice preko Trga Evrope. Gre dejansko za ulico, ki se dvigne nad tire in spusti nazaj na tla. Obstaja tudi predlog, da nov univerzitetni center nastane na zahodni strani Majskih poljan, med sedanjimi železniškimi tiri in stolpnicama Tiso in Cedro. Gre za trenutno prazen prostor, ki po mojem mnenju nudi največji potencial razvoja na tem delu mesta,« je dejal Vuga.

Do leta 2025 bo prenovljen Trg Evrope, zgrajena pasarela in prenovljeno poslopje novogoriške železniške postaje. Območje stičišča obeh Goric bo torej v središčni točki dobilo nove vsebine, ki se bodo programsko razširile na celotno območje ob meji.