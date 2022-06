EPK in EU v očeh mladih

S podelitvijo nagrad najboljšim dijaškim idejam na temo prihodnosti Evrope in aktivnosti za Evropsko prestolnico kulture 2025 se je v četrtek v avditoriju slovenskega šolskega centra v Gorici zaključil projekt NextGen GO! 2025. V njem je sodelovalo 122 dijakov drugostopenjskih srednjih šol iz Gorice in Nove Gorice: Gimnazije Nova Gorica, Zavoda D’Annunzio – Fabiani iz Gorice, slovenskih zavodov Cankar-Vega-Zois in slovenskih licejev Gregorčič-Trubar.

Četrtkova podelitev je zaokrožila dva dogodka, ki sta se predhodno odvijala ob dnevu Evrope 9. maja: dopoldansko konferenco o prihodnosti Evrope, ki je potekala v Kulturnem domu v Gorici, in popoldansko delavnico o Evropski prestolnici kulture 2025 v prostorih Gimnazije Nova Gorica.

Na četrtkovem dogodku je torej potekalo podeljevanje nagrad šestim najboljšim idejam, ki so jih predstavili dijaki. Zmagovalne ideje je izbrala komisija, sestavljena iz ekipe GO!2025 in Odbora za kulturo in izobraževanje EZTS GO. Dijake sta nagovorila ravnateljica Mara Petaros in župan Mestne občine Nova Gorica, Klemen Miklavič. Vsi zmagovalci so prejeli nagrado, ki jim jo je podelil koordinator odbora za kulturo EZTS GO, Gabrijel Fišer. Prvouvrščeni so bili nagrajeni z izletom v Bruselj, kjer bodo spoznavali evropske institucije.

Na prvo mesto je komisija uvrstila projekt Prijateljstvo senza confini dijakov Zale Flospergher (licej Gregorčič), Irene Lauto (zavod D’Annunzio), Luke Frandoliča in Mojce Lipušček (Gimnazija Nova Gorica). Projekt je namenjen spodbujanju rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za ljudi vseh starosti iz Italije in Slovenije. »Projekt je prejel najvišjo oceno, saj ga je komisija ocenila kot bolj celovitega in dobro strukturiranega. Upošteva vse generacije, od najmlajših do najstarejših,« so sporočili iz EZTS GO.