EPK izredna razvojna priložnost

Za goriškim županom Rodolfom Ziberno je naporno leto, med katerim je imel kar nekaj dela z obvladovanjem svoje večine; javno mnenje se je ob tem razklalo okrog vprašanja poskusne uvedbe enosmernega prometa na Korzu Italia, kjer po odstranitvi kolesarske steze s cestišča in vrnitvi na prvotno stanje na obzorju še ni prave sinteze med različnimi mnenji in pričakovanji občanov. Župan je tudi med letošnjim letom posebno pozornost posvečal čezmejnim temam, saj Evropska prestolnica kulture 2025 predstavlja pomembno razvojno priložnost, ki je ne gre zamuditi. Tik pred silvestrovim smo se z županom pogovorili o delovanju njegove uprave v zadnjih dvanajstih mesecih in obenem o obetih za zaključno obdobje mandata, ki se bo sklenil spomladi.

Gospod župan, začnimo pri eni izmed vročih tem v letu 2021 – enosmernem prometnem režimu na Korzu Italia. Eksperimentiranje je sprožilo veliko polemik. Odgovorite iskreno: če bi se lahko vrnili nazaj, bi spet sprejeli enako odločitev?

Če bi odgovoril pritrdilno, bi bil res mazohist. Že tako so čisto dovolj udrihali po meni, čeprav je šlo za poskus, s katerim smo hoteli preveriti, ali bi lahko uredili kolesarsko stezo na cestišču, kar je seveda možno le ob enosmernem prometu. Ukrepu je sledil pravi konec sveta, čeprav so zatem zbrali tudi podpise za ohranitev poskusne ureditve. Nedvomno bi še enkrat ne sprejel iste odločitve. Vsaj ne v takšni obliki.