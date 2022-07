Evakuirali prebivalce Sabličev (video)

Prebivalce Sabličev so evakuirali. Požari, ki so v zadnjih urah zajeli več točk na goriškem in tržaškem Krasu, trenutno ne ogrožajo hiš, veliko pa je dima, ki je seveda škodljiv. »Prebivalce bomo evakuirali iz zdravstvenih razlogov. Če bo zvečer situacija boljša, se bodo lahko vrnili na svoje domove,« je za Primorski dnevnik povedal doberdobski župan Fabio Vizintin, ki je trenutno v Sabličih s predstavniki civilne zaščite, gasilci, karabinjerji, policijo in gozdnimi policisti. Svoje domove je moralo začasno zapustiti med 15 in 20 ljudi. Prebivalcem Sabličev so dali na razpolago sedež društva Kremenjak v Jamljah; nekateri so ponudbo sprejeli.