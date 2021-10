»Evropa tu črpa navdih za naslednje poglavje integracije«

»Predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella, ki sta velika državnika in velika Evropejca, sta prepoznala pomen dela, ki ga tu opravljamo. S svojim obiskom postavljata somestje obeh Goric ponovno na evropski zemljevid ter mu dajeta evropsko težo v korist goriškega prostora, Slovenije in Italije ter Evrope same. Tu pri nas bo Evropa dobila navdih za naslednje poglavje integracije, kajti čas nacionalnih prestolnic je mimo. Zdaj je čas prestolnic, ki brišejo meje, čas prestolnic obmejnih območij, kot je naše,« pravi novogoriški župan Klemen Miklavič, ki je včeraj z goriškim kolegom Rodolfom Ziberno želel opozoriti javnost na pomen današnjega predsedniškega obiska Nove Gorice in Gorice. Miklavič in Ziberna sta se z novinarji srečala na Trgu Evrope / Transalpina, na katerem je opoldne mrgolelo delavcev, varnostnih sil in predstavnikov obeh protokolov, ki so usklajevali še zadnje podrobnosti v zvezi z današnjim dogodkom.

Župana ne dvomita, da se bo ta dan vpisal v zgodovino. »Dogodek pomeni izjemno in neponovljivo priložnost za čezmejni prostor. S prireditvijo prihaja uradno priznanje obeh držav ne le temu, da sta Nova Gorica in Gorica postali evropska prestolnica kulture, pač pa gre tudi za politično priznanje. Gorici sta laboratorij, v katerem s skupnimi prizadevanji rastemo, ustvarjamo boljše pogoje za družine in mlade in s tem preprečujemo beg možganov,« je prepričan Ziberna. Po njegovem mnenju odigravajo pri vseh teh procesih ključno vlogo tudi osebni odnosi. »Ni skrivnost, da Pahorja in Mattarello povezuje globoko prijateljstvo, prijatelja pa sva postala tudi Klemen in jaz. Kjer ljudi združuje skupna vizija, se stvari odvijajo hitreje,« pravi goriški župan.

Današnji uradni predsedniški obisk dveh Goric se bo začel nekaj minut čez poldne na novogoriškem Bevkovem trgu. Tam bo slovenski predsednik Borut Pahor pričakal in sprejel z vojaškimi častmi italijanskega kolega Sergia Mattarello. Sledilo bo kosilo v restavraciji Pikol, kjer bodo navzoči tudi trije predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji (senatorka Tatjana Rojc, predsednik SSO Walter Bandelj in predsednica SKGZ Ksenija Dobrila) in trije predstavniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji (poslanec v Ljubljani Felice Žiža, voditelj Italijanske unije Maurizio Tremul in predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani).

Predsednika si bosta nato ogledala Solkansko brv čez Sočo, sledili bodo prihod na Verdijev korzo v Gorici (okrog 14.45), obisk razstave ob 140-letnici dnevnika Il Piccolo v Verdijevem gledališču, vpis predsednikov v knjigi častnih gostov Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica, predstavitev simbolnih daril obeh županov in odhod na skupni trg dveh mest, kjer bo ob 15.30 pod šotorom osrednja slovesnost.

Za mikrofon bodo najprej stopili novogoriški župan Klemen Miklavič, goriški župan Rodolfo Ziberna in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sledila bo vročitev reda za izredne zasluge predsedniku Italijanske republike Sergiu Mattarelli, ki bo nato nagovoril navzoče. Sledil bo koncert, ki sta ga v dogovoru s skupino EPK GO!2025 pripravila Glasbena matica in Piccolo Opera festival. Z orkestrom bodo nastopili tudi člani novogoriškega društva Nova, medtem ko bodo zbor GO! Borderless sestavljali pevci iz čezmejnega prostora. Poleg njih bosta sodelovala tudi otroški zbor VocinVolo iz Vidma in Mladinski pevski zbor Singgirls iz Šempetra-Vrtojbe. Koncert bo vodil dirigent Igor Zobin iz vrst Glasbene matice. Kot solist bo nastopil mladi pianist Glasbene matice Isaak Hrovatin. Prireditev naj bi trajala približno eno uro, torej do 16.30, ko se bosta predsednika poslovila.