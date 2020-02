Expomego bodo skušali spraviti pod streho na novogoriški strani

V ponedeljek dopoldan bo v novogoriški mestni hiši potekalo delovno srečanje med županoma Gorice in Nove Gorice, Rodolfom Ziberno in Klemnom Miklavičem, predstavniki novogoriške Območne obrtne zbornice in italijanskimi predstavniki obrtnikov. Gre za korak bližje k uresničitvi ideje, da bi tradicionalni goriški vzorčni sejem Expomego organizirali na novogoriški strani meje in obenem za korak k preprečitvi selitve tega sejma v Videm. Če bosta mesti uspeli, bo novo prizorišče dogodka, ki vsako leto privabi številne obiskovalce, na njem pa sodelujejo obrtniki z obeh strani meje, na Kolodvorski ulici, tik ob Trgu Evrope, na slovensko-italijanski meji. Letošnjega sejma obrti in podjetništva Expomego, ki bi moral doživeti 48. izvedbo, v Gorici namreč ne bo. Odločitev je padla na podlagi dejstva, da stavba v Ulici Barca nujno potrebuje izredna vzdrževalna dela in je trenutno neuporabna, je pred dnevi goriški javnosti pojasnil župan Ziberna. Ker gre za dogodek, ki je vsako leto pritegnil veliko obiskovalcev s slovenske strani meje, pomenil pa je tudi dobro priložnost za promocijo lepega števila novogoriških podjetij, so se začeli angažirati na novogoriški Območni obrtni zbornici. Idejo je podprla tudi novogoriška mestna občina, ki je za lokacijo predlagala občinski travnik na Kolodvorski ulici. Ker je v neposredni bližini meje, ima tisti prostor tudi simbolen pomen, taka prireditev pa bi utrdila prizadevanja o uresničevanju mota »Dve Gorici, eno mesto«. Kaj o novogoriškem predlogu meni goriška stran, bo predmet ponedeljkovega pogovora, ki se bo odvijal na novogoriški občini, nam je včeraj potrdila direktorica Območne obrtne goriške zbornice, Roberta Filipič. Omenjena zbornica je zadnjih sedem let z organizatorjem, podjetjem Udine e Gorizia Fiere, sodelovala kot soorganizator in ekskluzivni zastopnik za slovenska podjetja na sejmu Expomego. Glede na to, da je bil sejem običajno na programu sredi februarja, se bodo morali dogovori med občinskima upravama in obrtniško zbornico odvijati hitro, če ne želijo zamuditi že uveljavljenega termina.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.