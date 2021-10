EZTS GO bo iskal »svojega« direktorja

V začetku meseca oktobra se je dosedanjemu direktorju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, Ivanu Curzolu, iztekel mandat, zato združenje kot vršilec dolžnosti trenutno vodi njegov pomočnik, Tomaž Konrad kot najdlje zaposleni. Razpis za novega direktorja bo objavil EZTS GO, razpisni pogoji se te dni usklajujejo z občinami ustanoviteljicami, pa tudi z razpisom, ki ga na novogoriški občini pripravljajo za direktorja zavoda GO!2025, ki bo vodil projekt Evropske prestolnice kulture. Osebi, ki bosta zasedli ta položaja, bosta veliko sodelovali, zato mora biti v razpisnih pogojih jasno razvidno, kaj se od njiju pričakuje.

Doslej naj bi direktorje in predsednike skupščine EZTS GO izbirali po ključu »en Slovenec in en Italijan«, se pravi, če je predsednik skupščine Italijan (sedanji predsednik je Paolo Petiziol), je direktor Slovenec ali obratno. Vendar kot nam je zatrdil Konrad, temu pravilu v praksi ne sledijo. Glede na to, da bo EZTS GO imel veliko vlogo pri projektu EPK, pa je zagotovo nujno, da bodoči direktor ali direktorica tekoče govori oba jezika. Z novim direktorjem pa se bo spremenila dosedanja praksa »posojanja« direktorjev s strani Informesta. »Glede na vse obveznosti, ki so pred EZTS in vse naloge, ki jih ima, je končno čas, da EZTS GO dobi "svojega" direktorja s polnim mandatom, torej da bo 100-odstotno zaposlen samo na EZTS. Za nami je konec koncev deset let delovanja, in je čas za to, pa tudi, da se kadrovsko okrepimo, saj smo s tega vidika precej podhranjeni. Z Informestom imamo sicer še vedno odprto sodelovanje,« dodaja Konrad.