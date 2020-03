EZTS z novim zagonom do krepitve sodelovanja

Prizadeval si bo, da bo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) še naprej prispevalo k tkanju čezmejnih stikov, da bo tudi v novem programskem obdobju pridobilo sredstva za nove razvojne projekte, da bo v oporo novogoriški in goriški občini pri nadaljnjih korakih, ki so vezani na skupno kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025. 46-letni Ivan Curzolo je sredi februarja prevzel vodenje EZTS GO, potem ko je bil julija lanskega leta imenovan tudi za direktorja deželne agencije Informest. Po izobrazbi je pravnik, nabral si je preko dvajset let izkušenj na področju upravljanja evropskih projektov; na direktorskem mestu EZTS GO je nasledil Sandro Sodini, ki je julija lani prevzela vajeti službe za mednarodne odnose pri Deželi FJK. Do Curzolovega imenovanja je vlogo vršilke dolžnosti opravljala Tea Podobnik.

»Zelo sem zadovoljen, da me je februarja skupščina EZTS GO soglasno imenovala za direktorja; počaščen sem, ker združenje predstavlja primer dobre prakse na evropski ravni. Njegova vloga je za goriški prostor izredno pomembna, saj gre za območje, ki je drugače marginalno tako za Slovenijo kot za Italijo,« poudarja Curzolo, po katerem odigrava EZTS GO pomembno povezovalno vlogo med tremi občinami, Gorico, Novo Gorico in Šempeter-Vrtojba, ki jih je dolga leta ločevala meja; razmere so se s pospeškom začele spreminjati po vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 in po padcu schengenskih pregrad štiri leta kasneje. Curzolo poudarja, da je v okviru EZTS dobil zelo dobrega namestnika, Tomaža Konrada, ki je pooblaščen za projekte CTN, saj bosta naslednji dve leti ključnega pomena za izvedbo projektov, financiranih iz programa Interreg V-A Italija Slovenija. Curzolo pojasnjuje, da ravnokar izvajajo projekta Isonzo – Soča, katerega namen je vzpostavitev skupne čezmejne mreže kolesarskih stez in pešpoti, in Salute – Zdravje, v okviru katerega si prizadevajo za vzpostavitev skupnih ekip zdravstvenega osebja za oskrbo na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti.