»Fašistične skupine je treba razpustiti«

Na Trgu Cavour v Tržiču bo danes, 16, oktobra, ob 10. uri protifašistični shod, ki ga prireja ANPI-VZPI. Predstavniki borčevske organizacije opozarjajo, da je nasilne izpade iz prejšnjega tedna v Rimu organizirala in celo vnaprej napovedala desničarska stranka Forza Italia, ki se odkrito sklicuje na fašizem. Iz borčevske zveze izražajo solidarnost sindikatu CGIL, ki je na svojem rimskem sedežu doživel pravi škvadristični napad, in osebju urgence rimske bolnišnice Umberto I, kjer so ravno tako razsajali desničarski divjaki. »Pristojne državne oblasti pozivamo, naj se držijo določil italijanske ustave in zakona Scelba, ki predvideva razpustitev novonastalih fašističnih skupin,« poudarjajo iz zveze ANPI-VZPI in opozarjajo, da se je treba postaviti v bran demokratičnim načelom in italijanski ustavi, ki je vzklila iz partizanskega boja. Več pozornosti je treba nameniti vprašanjem dela in socialne enakosti, obenem se je treba boriti proti vsakemu oživljanju fašistične ideologije. S protestnim shodom se ANPI-VZPI na daljavo pridružuje manifestaciji proti vsaki oblika fašizma in za demokracijo, ki jo danes v Rimu prirejajo sindikalne organizacije CGIL, CISL in UIL.

