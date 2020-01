Februarja zapora ceste v Grojni

Podjetju ICES iz Martignacca so pristojni deželni funkcionarji včeraj uradno predali gradbišče v Grojni, kjer bodo poskrbeli za sanacijo in utrditev bregov Grojnice ter ureditev pretoka vode, ki se na cesto zliva po hudournikih. Načrt je izdelala deželna direkcija za agroživilske, gozdne in ribolovne vire. Popolna zapora ceste v Grojni, ki je zaradi del nujno potrebna, bo kot napovedano skupno trajala do deset dni, ki bodo razporejeni v prihodnjem mesecu.

Cesta bo zaprta za promet trikrat po tri dni. Prva zapora bo veljala od ponedeljka, 3. februarja, do srede, 5. februarja. Takrat bodo dela stekla pri delu ceste tik pred gostilno Pri Mirkotu. Naslednja zapora bo prav tako od ponedeljka, 10. februarja, do srede, 12. februarja, ko se bodo delavci premaknili na cestni odsek tik po gostilni. Dostop do lokala Locanda Goriziana bo vseskozi dovoljen. Zadnja popolna zapora pa bo od ponedeljka, 17. februarja, do srede, 19. februarja, ko se bodo dela premaknila na odsek od odcepa za Kalvarijo do križišča s cesto, ki po Ščednem pelje v Števerjan. Razen v omenjenih dneh, ko bo zapora popolna, bo za celotno obdobje trajanja del, torej od 3. februarja do predvidoma 30. aprila, semafor urejal izmenični enosmerni promet.