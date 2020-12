Feiglova knjižnica od ponedeljka zaprta

Feiglova knjižnica v Gorici bo od 7. decembra do polovice januarja 2021 zaprta, sporočajo iz Narodne in študijske knjižnice. Razlog je seveda selitev v obnovljene prostore v Trgovskem domu, kjer se v teh dneh zaključujejo zadnja dela oz. opremljanje prostorov in tehnično preverjanje. Knjižnica se bo preselila v pritlične in polkletne prostore Fabianijeve palače, vhod bo na vogalu med Verdijevim korzom in Petrarcovo ulico.

Podjetje Friulana costruzioni je v Trgovskem domu za potrebe Feiglove knjižnice obnovilo približno 800 kv. metrov površin. Ob glavnem vhodu so po načrtu arhitekta Dimitrija Waltritscha uredili pult, nad katerim je okrogla odprtina, ki spominja na vogalni element na vrhu Fabianijeve palače. Ob njem bodo na voljo časopisi in revije. Podobno kot v konferenčni dvorani, ki so jo odprli leta 2015, bo tudi v knjižnici podest, na katerem bo prostor za branje. Ob vseh stenah bodo stale police za knjige. Mladinska soba bo v pritličju, medtem ko bosta ob podestu stali še dve učilnici. Med obnovo so ovrednotili obokan strop iz opeke, ki sloni na železnih tramovih in se lepo ujema s sodobno opremo. Sosednjo konferenčno dvorano bodo uporabljali kot čitalnico; po zaslugi zložljivih miz bodo te prostore lahko ob potrebi spremenili v predavalnico. V polkletnih prostorih bodo imeli skladišče, ki bo med drugim zasedalo tudi nekdanjo Sokolovo telovadnico.

Knjižničarke Feiglove knjižnice opozarjajo bralce, da sta izposoja in vračanje gradiva možna le še ta teden oz. do petka, 4. decembra, po predhodnem naročilu po telefonu (0481-531733) ali po elektronski pošti (gorica@knjiznica.it). Knjige bodo bralci prevzeli pred vhodnimi vrati. Knjižnica vabi svoje bralce, da si ta teden izposodijo čim več knjig, da jim med zaprtjem ne bo zmanjkalo branja. O ponovnem odprtju bodo bralci pravočasno obveščeni tudi preko Primorskega dnevnika.