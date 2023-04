Fiat panda trčil v parkiran avtomobil in se prevrnil na bok

Zadela je parkiran avtomobil in se prevrnila na bok. Okrog 15. ure se je v Štandrežu zgodila prometna nesreča, v kateri sta se lažje poškodovali dve ženski. Voznica fiata panda se je skupaj s potnico peljala po Ulici San Michele v smeri Sovodenj, tik pred krožiščem ob štandreški telovadnici pa je v še nepojasnjenih okoliščinah oplazila vozilo, ki je bilo parkirano ob cesti. Fiat panda je pristal na boku, mimoidoči pa so poklicali reševalce. Na prizorišče sta pridrveli dve reševalni vozili, gasilci, prometni policisti in lokalna policija. Ženskama so iz avtomobila pomagali gasilci, obe so nato z rešilnima voziloma prepeljali v bolnišnico. Ulica San Michele je bila nekaj časa zaprta za promet.