Fiksne oznake že postavljajo

Novogoriška Komunala je že začela s postavljanjem temeljev za štiri fiksne označbe v strugi reke Soče v Solkanu, ki bodo opozarjale na nenaden dvig vodostaja reke. Predvidoma bodo dokončane do konca prihodnjega tedna. Sestanka z novogoriškim županom Klemnom Miklavičem pa so se v sredo udeležili občani, organizacije in društva, skratka, uporabniki Soče in Krajevna skupnost Solkan. Župan se je pred sestankom z generalnim direktorjem Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) želel seznaniti z njihovimi stališči in argumenti.

Občina se v iskanje rešitev za dolgoročno zagotavljanje varnosti uporabnikov Soče na območju v Solkanu, kjer se pogosto dogajajo nesreče, vključuje kot sopobudnica. Kot je znano, se je julija na tistem mestu utopil 10-letni deček, leta 2013 je v solkanskih brzicah življenje izgubil 46-letni domačin, leta 2004 pa estonski nogometni trener. Po besedah reševalca iz divjih voda, Andreja Humarja, se na tistem mestu Soče v Solkanu v času kopalne sezone zgodita približno po dve intervenciji mesečno za plavalce, ki se znajdejo v stiski. Pri iskanju rešitev, poudarja Miklavič, so najpomembnejša življenja in varnost ljudi. Na sredinem sestanku so bila sicer izražena razna stališča in predlogi rešitev, ki se nanašajo na nevarnost, ki je posledica nenadnega dviga vode zaradi obratovanja Hidroelektrarne Solkan v kopalni sezoni. Udeleženci so opozorili na vpliv, ki ga ima ta elektrarna v prostoru. Vse pogostejše nihanje gladine vode pomeni tveganje za kopalce. Povedali so, da si ne želijo, da bi se domačini in drugi obiskovalci še dodatno podrejali interesom obratovanja Hidroelektrarne Solkan, temveč pričakujejo obratno. Želijo si kompromisnega predloga in rešitve, s katero bi se izognili prepovedi kopanja.

»Večina udeležencev je bila domačinov. Opozorili so na določene vidike in situacije, ki bodo pomagale bolje razumeti problem in s tem tudi najti učinkovitejše rešitve. Prispevek civilne družbe in občanov, za katerega jim je župan hvaležen, je nepogrešljiv pri reševanju tega varnostnega problema,« so po sestanku sporočili iz mestne občine.Župan je zagotovil, da bo predloge predstavil vsem vpletenim, HSE, Soškim elektrarnam Nova Gorica in Ministrstvu za infrastrukturo, da bi našli dolgoročne rešitve. Povedal je še, da se nadeja, da bodo omenjene ustanove v nekem konstruktivnem dialogu pripravljene prevzeti aktivno vlogo pri iskanju in implementaciji rešitve, saj je prav obratovanje hidroelektrarne, ki je v državni domeni, tudi po mnenju krajanov ključnega pomena za varnost uporabnikov Soče v Solkanu.