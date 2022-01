Film o Langobardih žanje uspehe

Z dokumentarnim filmom so želeli razkriti del zgodovine naših krajev, ki je še premalo poznan, od samega izida pa žanje uspeh v Italiji in drugih državah, celo onkraj oceana. Združenje Invicti Lupi iz Romansa, ki se ukvarja z zgodovinskimi uprizoritvami, je 3. julija 2021 predstavilo film Langobardi – Alboino e Romans. Film, ki pripoveduje zgodbo o langobardskem kralju Alboinu in o prihodu Langobardov v Italijo, je nastal v koprodukciji združenja Invicti Lupi in njegovega predsednika Mattea Grudine, pod režijo pa se podpisuje Simone Vrech iz studija Base 2 Video Factory.

Vse se je začelo leta 2020, ko se je združenje Invicti Lupi na pobudo predsednika Mattea Grudine prijavilo na razpis Dežele Furlanije - Julijske krajine za kulturne dejavnosti. S prejetim denarjem so se odločili, da bodo izdelali dokumentarni film o ljudstvu, ki je globoko zaznamovalo naše kraje, a ga marsikdo ne pozna. Januarja lani se je tako začelo snemanje filma, ki je postavljen v 6. stoletje in pripoveduje zgodbo o Langobardih, ki so po zmagi nad Gepidi v Panoniji prišli preko naših krajev na Apeninski polotok, kjer je potem nastalo langobardsko kraljestvo. Zgodba se odvija okrog glavnega junaka Alboina, ki ga v filmu igra Matteo Grudina, in njegove žene Rozamunde, v vlogi katere igra Sandra Lopez Cabrera, ter Helmihisa (v ita. Elmichi), Alboinovega morilca, v vlogi katerega se je preizkusil 26-letni goriški Slovenec Ivan Maniacco.

Že od samega začetka dokumentarni film žanje velik uspeh na festivalih v Italiji in okrog po svetu. Bil je med filmi, ki so jih izbrali za festival Firenze Archeofilm 2021 in RAM film festival v Roveretu, novembra pa je delo prejelo nagrado za najboljši dokumentarec, najboljši uvodni videoposnetek in nagrado občinstva na festivalu RushDoc international documentary film festival v Hollywoodu. Potegoval se je za nagrado tudi na festivalu Austin International Art Festival v ZDA in na festivalu Toronto Independent Film Festival of Cift v Kanadi, kjer je prišel v finale. Nazadnje je film o Langobardih bil izbran tudi za mednarodni festival arheološkega filma v Beogradu, za finale mednarodnega filmskega festivala karibskega morja (Caribbean Sea International Film Festival) v Venezueli in nagrado The Impact DOCS Awards v Kaliforniji.