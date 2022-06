Fizičnih meja že dolgo ni več, birokratske še vedno vztrajajo

Italija je 1. marca letos uvedla enotno nadomestilo za družinski dodatek, na kar so vezane tudi druge olajšave. Težava nastane za čezmejne delavce, ki nimajo stalnega bivališča v Italiji. Ti imajo pogosto tudi probleme z dokazovanjem o cepljenosti zoper novi koronavirus. Nekateri so že prejeli poziv, naj to ustrezno sporočijo na ustrezne inštitucije, sicer jim grozi globa. Toda tudi dokazovanje o cepljenosti zaradi birokratskih postopkov še zdaleč ni lahka naloga.

Enotni družinski dodatek zajema tudi olajšave za vzdrževane družinske člane, kar pomeni, da delavci, ki so zaposleni v Italiji, od 1. marca pri plači ne dobivajo več olajšav za otroke in tudi ne otroškega dodatka, ker ga nadomešča enotni družinski dodatek. Italijanska vlada ga je vezala na stalno prebivanje v Italiji. Tu pa nastane težava, saj to pomeni, da vse družine, ki nimajo stalnega bivališča v Italiji, do tega dodatka niso več upravičeni. Še dodatna težava pa nastane, ker je na vse skupaj vezano tudi urejanje zdravstvenega zavarovanja za vzdrževane družinske člane.