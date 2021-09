Floridita praznuje 30. rojstni dan

Havanski klub Floridita jih je tako navdušil, da so želeli kanček kubanskega vzdušja prenesti tudi v rodni Štandrež ... Pred tridesetimi leti se je na dvorišču štandreškega doma Andrej Budal začelo urejanje nadstreška, pod katerim je zaživel bar, ki je bil zatem prizorišče neštetih dogodkov in praznikov.

»Ob plošči na dvorišču doma Andrej Budal, na kateri smo dolga leta kotalkali, prvotno ni bilo bara; ob vsakem nastopu so postavili sedeže, vendar ni bilo prostora za druženje,« se spominja odbornica štandreškega kulturnega društva Oton Župančič Maja Peterin in pojasnjuje, da so se ravno leta 1991 odločili za ureditev pokritega prostora ob plošči. Pod dvema velikima boroma so postavili oranžen premični šotor, vendar se je kaj kmalu izkazalo, da ne zadostuje potrebam in predvsem želji po obogatitvi poletnih dejavnosti na dvorišču doma Andrej Budal. Ko je društvu Oton Župančič predsedoval Flavio Primožič, so se odločili za ureditev nadstreška z barom in kuhinjo. Ker je ravno v tistih letih skupina društvenih odbornikov in članov letovala na Kubi, so sklenili, da svoj novi bar poimenujejo po klubu Floridita, ki se nahaja sredi Havane; vanj je zahajal tudi pisatelj Ernest Hemingway, klub je zaslovel tudi po tem, da je v njem nastal koktajl daiquiri. Štandreška Floridita je bila množično obiskana med turnirji v odbojki na mivki, ki so jih začeli prirejati po njeni ureditvi; tudi zatem so ob baru in na plošči pred njim izpeljali najrazličnejše športne in kulturne dogodke. Letos so se odločili, da ob praznovanju obletnice poskrbijo za prenovo nadstreška in bara, saj ju bodo prilagodili novim predpisom.

Da bi primerno obeležili tridesetletnico Floridite, so se odločili za organizacijo niza dogodkov, ki ga društvo Oton Župančič prireja skupaj z mladinskim odsekom Pičulati. Prvi bo že jutri, petek, 3. septembra, ob 20.30; vrteli bodo kubansko glasbo in ponujali znameniti kubansko-štandreški koktajl »kukuđanđi«. Za vstop bo potrebno covidno potrdilo. Niz dogodkov se bo nadaljeval prihodnji konec tedna, ko bodo izpeljali odbojkarski turnir v spomin na Danieleja Boškina; v četrtek, 9. septembra, petek, 10. septembra, in soboto, 11. septembra, se bodo pomerile štiri moške in tri ženske ekipe. V petek, 17. septembra, bo David Peterin imel predavanje o enomesečnem potovanju po Kubi, ki ga je opravil pred leti.Konec meseca načrtujejo še kulturni večer in gledališko predstavo; v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta bodo v sredo, 22. septembra, ob 20. uri gostili predstavo Bidovec - Tomažič: tovarištvo, ki je posvečena življenjski zgodbi Ferda Bidovca in Pinka Tomažiča. Niz se bo zaključil v soboto, 2. oktobra, s Štandrfestom. Vsi dogodki bodo potekali tudi v okviru praznovanja 75-letnice društva Oton Župančič in upoštevajoč navodila za zajezitev tveganja za okužbo s koronavirusom.