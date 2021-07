Fotografski popis »piljev«

Nekatera so skrita v gozdu, druga so zgradili ob cestah, nekatera so nova, druga stara več sto let. V večnamenski dvorani v Zagraju bodo v četrtek, 15. julija, ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Ljudska pobožna znamenja v Posočju, na kateri bodo postavili na ogled fotografije verskih znamenj, kapelic in »piljev«, ki so jih posneli amaterski fotografi iz Facebook skupine Isonzo fiume d’Europa – Soča evropska reka Arnaldo Gabriele Selmi, Aristide Visintin, Adriano Macchitella, Achille Luchitta, Carlo Ghio, Davide Brissi, Igor Croselli in Kelly Traino. Koordinatorka projekta je kulturna delavka Aleksandra Devetak.

»Vse skupaj je vključeno v širši projekt La memoria di un fiume Isonzo: ricordi, testimonianze e racconti di tanti che hanno amato e cantato il nostro fiume, ki ga je finančno podprla tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina. Razstava bo odprta do 31. julija, pri njeni postavitvi sodelujejo Občina Zagraj, društvo I ferai de la Rosta, kulturno društvo iz Zdravščin, bezjaško kulturno društvo, združenje Pro Senectute iz Zagraja in društvo Auser iz Foljana in Zagraja,« pravi Aleksandra Devetak in pojasnjuje, da zametki projekta segajo v leto 1992, ko je bila pokrajinska odbornica. »Takrat sem si prizadevala za obnovo Marjinega znamenja v Zdravščinah in sem se začela spraševati, koliko tovrstnih znamenj je v naših krajih. Spomeniško varstvo sem zaprosila za njihov seznam, vendar se je zatem moj mandat zaključil. Pred časom sem v svoji Facebook skupini spregovorila o zamisli; javila se je Paola Tomasella, ki je ravno leta 1992 pripravila podoben seznam številnih znamenj in jih zatem tudi fotografirala,« pravi Aleksandra Devetak, ki je po pogovoru s Paolo Tomasella zaprosila razne fotografe za sodelovanje. Odzvalo se jih je osem, na razstavi bodo skupno postavili na ogled 180 fotografij. Igor Croselli se je posvetil slovenskim vasem na Goriškem, tako da je poskrbel za posnetke v Doberdobu, Jamljah, Vrhu, Sovodnjah in še marsikje. Poleg tega se je odpravil tudi v Brestovico, Gorjansko in še v nekaj krajev v Sloveniji. Mejo je med iskanjem verskih znamenj prečkal tudi Carlo Ghio, ki je prispeval fotografije iz raznih krajev v Brdih.