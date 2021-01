Fotopasti za odlagalce

Nekateri predeli goriške občine so zaradi svoje odmaknjenosti posebno priljubljeni med sprehajalci, a tudi med ljudmi, ki se ne zavedajo posledic odlaganja odpadkov v naravi. Eden izmed krajev, ki jih »divji« odlagalci smeti pogosto obiskujejo, je območje pred nekdanjo tovarno svile med Štandrežem in Rojcami. Med grmičevjem ob robu ceste najdemo plastenke, konzerve, steklenice in druge najrazličnejše odpadke, zaradi katerih je pogled na zelene površine res neprijeten.

Med lansko pomladjo so domačini speljali obsežno čistilno akcijo, ki se je začela v Štandrežu in se nadaljevala vse do Rojc. Skupno so z odpadki napolnili preko trideset velikih plastičnih vreč; med grmičevjem in na travnikih ob robu ceste so našli zavržena, oblačila, torbe, plenice, steklenice in odrabljene brizgalke. Ob cesti je stal tudi hladilnik, nedaleč stran so našli še pomivalnik in nekaj koles. Vse skupaj so očistili in odpeljali, vendar so se kmalu zatem na območju začele nabirati nove smeti. V zadnjih tednih se jih je še zlasti dosti nabralo pred nekdanjo tovarno svile, v katero je verjetno tudi kdo vlomil, saj so njena vrata odprta, medtem ko so šipe na raznih oknih razbite. Tudi na zaraščenem dvorišču nekdanje tovarne je več odpadkov, med drugim ravno pred vrati stoji stara potovalka.

»Na žalost je po mestu več točk, kjer se redno nabirajo smeti. Pri nas je sistem odvažanja odpadkov dobro organiziran, vendar nekateri vseeno svoje smeti mečejo v naravno okolje,« ugotavlja občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki smo ga seznanili z divjim odlagališčem pred nekdanjo tovarno svile. »Že dalj časa delamo na projektu postavitve fotopasti; rešiti je treba več birokratskih vozlov, sploh je v tem času zaradi pandemije cel kup drugih težav. Ne glede na to predvidevamo, da bi lahko fotopasti namestili pred koncem leta,« pravi Del Sordi in pojasnjuje, da bodo kamere postavili na območja, kjer je največ težav z odpadki. Polega Štandreža in Rojc neznanci svoje odpadke zelo radi puščajo v raznih krajih ob robu Ločnika in v severnem delu mesta.