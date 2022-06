Freud, Seneka, kolesarski turizem in naravni parki

Maturitetni izpit se je danes nadaljeval in dijakom na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Puccinijevi ulici dal možnost, da se preizkusijo v predmetu, ki zaznamuje njihovo petletno višješolsko pot. Na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča je tako bila na vrsti matematika, na humanističnem liceju humanistične vede, na klasičnem liceju pa latinščina. Dijaki zavoda Jurija Vege so se »spopadli« z informatiko, na turistični smeri so bile v ospredju turistične tehnike in gospodarsko poslovanje, na smeri za upravo, finance in marketing pa je naloga zadevala gospodarsko poslovanje.

Za razliko od slovenske naloge, ki so jo pripravili na ministrstvu, so za drugo pisno nalogo poskrbeli znotraj komisije. Predmetni profesor je pripravil tri naloge, pred začetkom preizkušnje pa so žrebali tisto, ki so jo nato dijak pisali. Na štirih smereh – humanistični, klasični, turistični ter UFM – so dijaki za nalogo imeli na voljo šest ur, na znanstvenem štiri, na zavodu Vega pa sedem, največ. Med vsebinami, ki so prišle v poštev, je bil kolesarski turizem v Furlaniji - Julijski krajini, priprava spletnega portala za upravljanje naravnih parkov, odlomek filozofa Seneke o izgnanstvu in migracijah ter teorije očeta psihoanalize Sigmunda Freuda.