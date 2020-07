Furije v antiki in danes

V četrtek je pod šotorom ob Kulturnem centru Lojze Bratuž potekala predstavitev s pogovorom o knjigi Sonce Petovione. Platnena streha omogoča uresničevanje več projektov, med njimi tudi Srečanj pod lipami, ki jih KC Bratuž prireja s Krožkom Anton Gregorčič, ob hkratni zagotovitvi zdravstvene varnosti. Knjigo je napisal p. Branko Cestnik iz misijonarskega reda klarentincev, sicer rojen na Ptujskem polju, študiral je v Rimu in opravil noviciat v Madridu. Po magisteriju je začel pisati v medijih. Leta 2016 je izdal zbirko esejev z naslovom Manj, boljše, tišje.Njegov romaneskni prvenec je v pogovoru z Jadranko Cergol zaživel pred skoraj petdesetimi poslušalci, ki jih je razlaga popeljala daleč v preteklost. Okrog Ptuja je tedaj bilo pomembno migracijsko vozlišče za posameznike in ljudstva različnega izvora, kulture in verovanja. Vzgib za opisovanje dogajanj pred 1800 leti je avtor čutil že zelo mlad, ko se je ovedel, da leži domača kmetija na antičnem pokopališču. Zanimalo ga je, kdo so bili staroselci, kdo prišleki z Apeninskega polotoka, katerih XII. Legija je bila sestavljena iz vojakov različnega izvora. Od 15 likov je nekaj zgodovinsko preverjenih, nekaj pa izmišljenih. Enako velja za njihove usode. Vživljanje v latinski svet je Branku Cestniku bilo olajšano zaradi devetih let, ki jih je preživel v Rimu in Apuliji, na Siciliji in v Milanu.

