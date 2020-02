Gabrci pridno vadijo pustne plese

Nekatere pustne skupine se odpravljajo samo na en pustni sprevod, drugese prijavijo na dva, Gabrci so se odločili za tri! Tudi v kulturnem društvu Skala se vneto pripravljajo na pust, saj jih prva povorka čaka že v nedeljo, 16. februarja, ko se bodo udeležili goriškega sprevoda, nakar bo v soboto, 22. februarja, na vrsti Kraški pust na Opčinah. Člani društva Skala bodo triptih pustnih prireditev sklenili v nedeljo, 23. februarja, ko se bodo udeležili Sovodenjskega pusta v organizaciji društva Karnival.

Na sprevode se bodo odpravili kot skupina, čeprav bodo s seboj imeli tudi manjši voz. V prejšnjih tednih so na društvenem sedežu že začeli vaditi plesne koreografije, ki bodo zaznamovale njihove letošnje nastope. Skupno bo gabrskih pustarjev kar šestdeset. Med udeleženci bo veliko mladih in otrok, na kar so v društvu Skala posebno ponosni.