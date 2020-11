Gamsi na Gradini, a včasih tudi na cesti (video)

Z jesenskim časom se na Krasu poveča število sprehajalcev, ki uživajo sredi živo pisanega ruja in narave nasploh. V doberdobski občini so zelo priljubljene sprehajalne poti, ki se vijejo po Gradini, kjer bomo z nekaj sreče lahko srečali tudi gamse. Sledi njihove prisotnosti je mogoče opaziti ob previsnem skalovju, ki se dviga nad Doberdobskim jezerom, kjer je vsa trava posmukana; ko so izvajali dela za utrditev skal nad cesto nad jezerom, so se gamsi pred hrupom gradbenih strojev premaknili proti Bonetom, kjer se še vedno zadržujejo zelo radi.