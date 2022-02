Garanti nameravajo razveljaviti 216 podpisov

Goriški občinski garanti nameravajo razveljaviti 216 od 1698 podpisov, s katerimi je odbor kolesarjev zahteval sklic referenduma o kolesarski stezi na Korzu Italia. Če bo res prišlo do razveljavitve vseh omenjenih podpisov, bi jih ostalo 1482 – to se pravi 18 manj od predvidenega praga 1500 podpisov, ki so potrebni za vložitev zahteve po sklicu referenduma.

Odbor garantov se je včeraj sestal na daljavo; zasedanja sta se po spletu udeležila tudi predstavnika odbora kolesarjev Marko Marinčič in Nevio Costanzo.

»Skupno smo občini predložili 1698 podpisov, kar je precej več od 1500 podpisov, ki so potrebni, da se sproži postopek za občinski referendum. Garanti so vse podpise pregledali in pripravili tri formalne ugovore,« pravi Marko Marinčič in pojasnjuje, da prvi ugovor zadeva dvojne podpise, ki naj bi jih bilo 23. »Pričakovali smo, da bo nekaj dvojnih podpisov. Od predložitve prvih 239 podpisov do nadaljevanja zbiranja je preteklo precej časa, tako da so zatem nekateri še enkrat podpisali zahtevo po referendumu ne vedoč, da so veljali že njihovi prvotni podpisi,« razlaga Marinčič. Drugi ugovor zadeva bivališče v goriški občini oz. vpis v volilni občinski seznam. Pred podpisom so pobudniki preverili identiteto vseh podpisnikov, vendar se je za 73 izmed njih izkazalo, da niso bili vpisani v občinski volilni seznam na dan 31. decembra 2020. »Gre v glavnem za tuje državljane, ki bivajo v Gorici; nekateri so se vpisali v občinski volilni seznam med lanskim letom, vendar v primeru zahteve po sklicu referenduma velja vpis do 31. decembra 2020,« razlaga Marinčič, po katerem garanti ne nazadnje zavračajo veljavnost še drugih 120 podpisov, češ da niso bili formalno overovljeni.

»Vse podpise smo zbrali ob navzočnosti skupno desetih občinskih svetnikov, ki so posebno pozornost namenjali ravno spoštovanju vseh predvidenih postopkov. Garanti so kljub temu ugotovili, da naj bi na nekaterih formularjih zmanjkalo nekaj podpisov oz. formalnih navedb. Če bi obveljala njihova toga birokratska interpretacija, bi imeli 18 podpisov premalo,« pravi Marinčič in napoveduje, da bodo v prihodnjih dneh člani odbora kolesarjev še enkrat preverili vse podpise in morebitne nepravilnosti. Garanti se bodo zatem ponovno sestali prihodnji teden.