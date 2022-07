Gasilce ogrožajo granate

Goriška civilna zaščita je ob 11.45 sporočila, da se nadaljujeta gašenje in sanacija požarišč v raznih krajih tako v Sloveniji kot v Italiji. Na italijanski strani državne meje še vedno gori nedaleč od Jamelj.

Gasilce ogrožajo tudi neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne, saj so bile ravno Jamlje in okolica prizorišče najhujših bitk. Pripadniki civilne zaščite so sredi požarišča v fotografski objektiv ujeli večjo neeksplodirano granato. Domačini iz Jamelj pravijo, da je v prejšnjih dneh nenehno »pokalo« tako na Kremenjaku kot tudi na Vrtačah. Nevarnost je še vedno zelo visoka, saj so eksplozije slišali tudi, potem ko so bili ognjeni zublji že zdavnaj pogašeni.

Po oceni civilne zaščite je na tržiškem Krasu doslej zgorelo vsaj 573 hektarjev kraškega gozda.