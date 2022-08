Goriški gasilci tudi danes odpravljajo posledice neurja, ki je včeraj popoldne v Gorici in okoliških občinah povzročilo kar nekaj škode. Veter je poškodoval tudi žleb štandreške telovadnice, ki so ga gasilci danes odstranili, saj ni bil več varno pritrjen na stavbo. Močni sunki vetra so tudi drugod polomili marsikatero vejo in podrli nekaj dreves tako na javnih površinah kot na zasebnih zemljiščih. Gasilci so na Goriškem skupno opravili okrog 50 intervencij.