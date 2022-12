Goriški gasilci so danes dopoldne posredovali v Ul. Brigata Cuneo, v bližini reke Soče, kjer se je srnjak zagozdil v ograjo. Prestrašeno žival so prekrili z rjuho, da bi jo malo pomirili, nato so uporabili akumulatorsko hidravlično razpiralo za razširitev ograje. Srnjaka so nepoškodovanega rešili in ga nato predali gozdni policiji.