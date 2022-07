Gasilci se borijo, da ogenj ne bi prišel do Trstelja

Prebivalci Vojščice, Temnice in Novela na Krasu, ki so jih evakuirali dopoldne, se vračajo domov. Sicer pa se gasilci še vedno borijo s tremi večjimi požarišči pri Novi vasi, Vojščici in med Cerjem in Trsteljem. Imajo izdatno pomoč iz zraka. Pozno popoldan se jim je znova pridružilo letalo za gašenje kanader, prav tako pa tudi slovaški helikopter. Glavna naloga vseh sil je zadržati požarno linijo pred cesto Temnica - Renče, so zapisali v regijskem štabu Civilne zaščite za Severno Primorsko.

Po njihovih navedbah je na terenu več kot 1000 slovenskih gasilcev, na pomoč pa jim je prišlo tudi devet hrvaških.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana gasilci skušajo preprečiti, da bi se požar razširil do Trstelja. Ob tem se v čudnih okoliščinah pojavlja več nepredvidljivih požarov, za katere je težko oceniti, ali nastajajo zaradi preskokov požara ali česa drugega, je dejal v izjavi za STA.

NA ITALIJANSKI STRANI MEJE POŽARI POD NADZOROM

Kar se pa tiče požarov na italijanski strani meje, so gasilci iz FJK ob 20.30 sporočili, da se je stanje med dnevom izboljševalo, s tem da so iz zraka gasili težko dostopna območja. Organizirali so več straž, da bi zaščitili domove ljudi, vsi pa so v stanju pripravljenosti, če bo treba posredovati.