Gasilne aparate vzdrževali samo na papirju

Goriška finančna straža je razkrinkala podjetje iz videmske pokrajine, ki je gasilne aparate svojih strank vzdrževalo samo na papirju.

Gasilne aparate so samo na hitro pregledali, vendar niso poskrbeli za zamenjavo gasilnega prahu, kot je predvideno po zakonu. Na ta način so od leta 2005 do leta 2018 prihranili približno pet milijonov evrov. Letno bi namreč morali nabaviti 80.000 kilogramov prahu, v resnici so ga kupili le 4000 kilogramov, s katerimi so napolnili samo redke izpraznjene gasilne aparate. Podjetje ima sicer 60 zaposlenih in letni promet štirih milijonov evrov. Pet vodilnih mož podjetja se bo moralo pred sodnikom poleg goljufije zagovarjati tudi zaradi ogrožanja zdravja in življenja vseh svojih strank in sploh ljudi, ki so delali oz. so se zadrževali v prostorih, kjer so bili nepravilno vzdrževani gasilni aparati. Skupno je oškodovancev preko 5200. Med strankami podjetja je bilo poleg zasebnikov in številnih podjetij tudi preko sto javnih ustanov; med njimi so bili tudi vrtci in šole. Kaj bi se zgodilo, če bi se v učilnici vnel požar in bi nepravilno vzdrževani gasilni aparat »crknil«, ko bi učiteljica z njim nameravala pogasiti ognjene zublje?