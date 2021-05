Giro: zapore cest na Goriškem

Zaradi kolesarske dirke po Italiji se danes obetajo številne prometne omejitve. Travnik, ulice Roma, Oberdan, Mameli in Bellinzona, Semeniška ulica, ulici Arcivescovado in Carducci ter Drevored D’Annunzio bodo zaprti za promet od 5. ure dalje. Za promet so ves dan zaprte ulice, po katerih bo speljan zadnji kilometer dirke, in sicer Ulica Alviano, trga Sant’Antonio in Cavour ter ulici Marconi in Crispi. Prepoved parkiranja od 5. ure dalje, nato pa popolna zapora za promet od 13. ure dalje veljata na Oslavju, na pevmskem mostu, v ulicah Don Bosco in Orzoni, na Goriščku (Trgu Medaglie d’Oro) in v Svetogorski ulici. Prepoved parkiranja od 5. ure dalje in zapora za promet od 13. ure dalje veljata tudi v Ulici Sauro, na trgu pred mestno hišo, v ulicah De Gasperi, Cascino, Colobini (delna zapora), Rabatta (delna zapora), Lantieri (delna zapora), Scuola Agraria, Blaserna, Rafut, Giustiniani, Kugy, Kravos, Oberdan, Bellinzona, Mameli (delna zapora) in na Korzu Verdi. Od 12. do 17. ure oziroma do zaključka dirke bo popolna prometna zapora veljala tudi na nekaterih cestah na števerjanskem občinskem ozemlju, in sicer od mejnega prehoda na Humu, po Oslavju vse do Gorice. Zaprta bo tudi cesta na Jazbinah, in sicer iz smeri Ceglega vse do mejnega prehoda v Vipolžah. Ravno tako bo zaprta Ulica Blanchis (iz smeri Moša) vse do križišča z Ulico Commerciale.