Glasba in svet skozi oči šestih fotografskih skupin

Po mesecih, ki so jih zaznamovali mestoma mučno popolno zaprtje in številne omejitve, je želja po vrnitvi v normalne razmere in ponovno delovanje, tudi v kulturnem svetu, skoraj otipljiva. Zato ni čudno, da so tudi letos, že 22. leto po vrsti, v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža prejšnjo soboto odprli tradicionalno »6 za eno« razstavo, ki zaznamuje tudi začetek nove sezone kulturnih dogodkov v slovenskem hramu.

Rdeča nit, ki so jo prvotno izbrali, je bila glasba: zaradi težav, povezanih z »lockdownom«, pa sta se dva kluba odločila za druge tematike. Sodelujoči fotografi so včlanjeni v fotografski krožek Castrum v Gradežu, krožek Circolo fotografico Isontino v Gorici, fotoklub »Il Torrione« v Romansu, Fotoclub Lucinico v Ločniku, slovenski fotoklub Skupina 75 v Gorici in v fotografsko skupino evropeistične akademije v Gorici. Kot je že tradicija, se jim je kot gost pridružil Foto klub Nova Gorica. Člani Skupine 75 so svoje fotografije povezali v umetniško instalacijo, kjer na črni podlagi prihaja na dan belo notno črtovje in note, vsepovsod pa so natisnjene in obešene fotografije enajstih članov. Kakor vsako leto je fotografinja Skupine 75 Loredana Princic poskrbela tudi za »cvetno« kompozicijo, ki prikazuje letošnjo temo in napis »6 x 1«. V pritličnih prostorih galerije centra Bratuž so tako na ogled fotografije omenjenih fotografskih skupin. Tema glasbe je prisotna v večini primerov: od koncerta metal glasbe do skupine godal, ki igra na goriškem Trgu sv. Antona. Razmere, ki nas obdajajo, so se prikradle tudi v svet glasbe, saj so na fotografijah ponekod glasbeniki, ki nastopajo z zaščitnimi maskami.