Glasba je njena zvesta spremljevalka

»Glasba me spremlja že celo življenje,« pravi mlada Rupenka Giulia Sartori, ki je ena izmed dveh zlatih maturantk na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici. 19-letno dekle igra klavir pri Glasbeni matici in poje v mešanem mladinskem pevskem zboru Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja. Še do pred nekaj leti je kotalkala pri društvu Vipava na Peči, zdaj pa rada zahaja v fitnes. Dijakinja klasičnega liceja Primoža Trubarja je nad visoko oceno ob zaključku šolanja pozitivno presenečena. »Z oceno sem zadovoljna, nisem je pričakovala, nedvomno predstavlja priznanje za trud, ki sem ga vložila v teh letih. Bolj kot ocena mi veliko pomeni vse ostalo, kar mi je šolanje pustilo iz osebnega vidika, nasveti in izkušnje, ki sem jih doživela,« pravi Giulia, ki je bila med pripravo na maturitetni izpit gotovo napeta, o preizkušnji pa je skušala ne preveč razmišljati, saj je naredila vse, kar je bilo v njenih zmožnostih.

Ljubezen do glasbe je prelila na papir v prvi pisni nalogi iz slovenščine, v drugi pisni nalogi pa se je soočila z latinskim prevodom Senekovega dela o izgnanstvu in migracijah. Ustni del maturitetne preizkušnje je Giulia začela s Kajuhovo poezijo Bosa pojdiva dekle obsorej, povezati pa jo je morala z italijanščino, zgodovino umetnosti, grščino, latinščino, naravoslovjem in državljansko vzgojo. Izhajala je iz slovstva NOB in obdobja druge svetovne vojne, nato pa je nadaljevala s Pirandellom in motivom maske, s katerim se je povezala tudi na grščino, latinščino in zgodovino umetnosti. Ob koncu je spregovorila še o podnebnih spremembah in Agendi 2030. O zadnjih treh letih pouka, ki jih je zaznamovala pandemija, je Giulia povedala, da niso bila najbolj učinkovita.