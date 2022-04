Glasbena pomlad

Z glasbo v pomlad je bil naslov prijetne glasbene prireditve, ki jo je v sovodenjskem kulturnem domu Jožefa Češčuta v sredo pripravila Glasbena matica (GM). Šlo je za 14. srečanje komornih skupin glasbene šole, ki deluje na Tržaškem, Goriškem in v videmski pokrajini. V Sovodnjah so se zbrali mladi glasbeni upi, ki glasbeni pouk obiskujejo v vseh učnih centrih GM.

Polno dvorano, v glavnem staršev skoraj 50 nastopajočih, je uvodoma pozdravil vršilec dolžnosti direktorja glasbene šole, prof. Manuel Figelj. Povedal je, da podobnih srečanj ni bilo že dve leti. Predlanskim je prireditev preprečil izbruh pandemije covida-19, lani pa se razmere okrog virusa niso še umirile in so koncert pripravili po spletu. Ob upoštevanju varnostnih predpisov je letos končno napočil čas za prireditev v živo, z nastopajočimi na odru in s publiko v dvorani. Figelj je opisal tudi cilje prireditve, ki temeljijo na predpostavki, da mladi glasbeniki ne nastopijo več sami, temveč v komorni zasedbi, od dueta pa do orkestra s 15 in več glasbeniki. To mladim nudi možnost, da svoje glasbeno znanje delijo z drugimi učenci ter se s tem preizkusijo v skupnem dojemanju glasbe, od ritma pa do harmoničnih nians. Na koncu se je zahvalil tudi profesorjem, ki so najbolj zaslužni za glasbeni napredek svojih učencev, ter tudi staršem, ki so svoje otroke zaupali priznani in uveljavljeni ustanovi, kot je Glasbena matica.

Na programu je bilo trinajst točk, v katerih so se učenci predstavili v najrazličnejših kombinacijah instrumentov in sestavov. S flavto, kitaro, bas kitaro, klavirjem, bobni, violino in čelom so nastopili dueti, terceti, kvarteti, vse do zaključnega nastopa orkestra štirinajstih glasbenikov. Orkester, ki ga sestavljajo učenci raznih izpostav GM in se dobivajo občasno, je vodil Igor Coretti. Skladbe, ki so jih v Sovodnjah izvedli gojenci GM, so prehajale od klasičnih žanrov vse tja do narodno obarvanih in rokerskih zvrsti. Za mnoge je bil to prvi javni nastop, a kljub očitni tremi so fantje in dekleta pokazali, da jim glasba leži; če bodo vztrajni, čaka marsikoga lepa glasbena kariera.

Publiki so se predstavili gojenci GM Matteo Bruzziches, Francesco Vidoni, Anja De Luisa, Ema Petejan, Nicole Abbati, Karolina Skerk, Veronika Antoni, Marta Marussig, Alen Peric, Saša Peric, Stamen Todorov, Gergana Todorova, Goran Košuta, Viktorija Luzar, Izabel Sussan, Aurora Di Monte, Mojca Skočir, Denise Vallar, Tadeja Gergolet, Tilen Gergolet, Ilaria Duša Crasnich, Lucia Drosghig, Jacopo Vicenzini, Gabriel Vodopivec, Mark Volk, Mattia Pahor, Elia Gustin, Jasna Kralj, Nina Pecorari, Luca Bellettini, Maddalena Predan, Maja Kočevar, Katerina Bajc, Sara Zelinšek, Sofija Marussig, Rosa Landolfi, Mila Morandini, Anja Glessi, Anja Signoracci, Cecilia Pozzati, Alice Diviacco, Dora Canciani, Ema Spazzapan in Nicolaj Zinoviev. Z njimi se ukvarjajo profesorji Franko Reja, Petra Grassi, Marko Feri, Paola Chiabudini, Patrick Quaggiato, Andrej Pirjevec, Iris Risegari, Claudia Sedmach, Ambra Cossutta, Erika Slama in Igor Coretti.