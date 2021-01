Glede Korza Italia bo občina prisluhnila občanom

Urejanje talne in vertikalne signalizacije za spremembo prometnega režima na goriškem Korzu Italia se nadaljuje. Od včerajšnjega dne je enosmeren tudi del Korza od križišča z ulicama Pitteri in Rossini do križišča z ulicama XXIV maggio in IV agosto; vožnja je dovoljena samo v smeri proti severu oz. proti mestnemu središču.

Vzporedno z deli se nadaljujejo tudi polemike. Zaradi uvedbe enosmernega prometa po glavni mestni prometnici se je na goriško občinsko upravo usul plaz kritik: mnogi občani, med katerimi so tudi predstavniki združenj invalidov, izražajo pomisleke predvsem glede varnosti nove prometne ureditve, saj so parkirni prostori manj kot meter oddaljeni od kolesarske steze; vozniki bodo morali biti zelo pazljivi pri odpiranju vrat in izstopanju iz avtomobila. Mnoge skrbi tudi dejstvo, da je enosmerni vozni pas dokaj ozek. Posledično lahko pride na nekaterih točkah do zelo nevarnih situacij, kot je razvidno iz fotografije, ki jo objavljamo ob članku: če se mora tovorno vozilo ustaviti ob robu ceste zaradi natovarjanja ali raztovarjanja blaga, morajo druga vozila zasesti kolesarsko stezo ali čakati v vrsti, dokler tovornjak ne odpelje. Tudi predstavniki združenj invalidov so v prejšnjih dneh izrazili svoje pomisleke glede lokacije parkirnih prostorov, ki so jim namenjeni. Nekateri občani so proti enosmernemu Korzu Italia sprožili peticijo, ki jo je na spletu do včerajšnjega dne podpisalo 200 ljudi.

Spričo vsega naštetega se je župan Rodolfo Ziberna odločil, da občanom prisluhne. Goričane vabi, naj občini pošljejo svoje predloge in opombe glede Korza Italia in drugih prometnih vozlov na naslov elektronske pošte ufficio.traffico@comune.gorizia.it.